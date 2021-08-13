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В первом меде за одно место борются более 900 абитуриентов

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© Фото: Baltphoto

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"Пандемия позволила медикам стать героями".

В Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. академика И. П. Павлова установили невероятные показатели — на одно место претендуют более 900 поступающих. 

Подать документы абитуриенты смогли сразу на несколько факультетов. По подсчетам, наибольший интерес поступающие проявили к лечебному делу, педиатрии и спортивной медицине. Также вырос спрос на среднепрофессиональные специальности. 

"Сейчас произошло слияние двух событий. Во-первых, конечно, это продолжение традиционного интереса к медицине. Медицина сейчас — это очень инновационная специальность, идет революционное изменение. Именно в технологической части, в цифровой части медицины. А что сделала пандемия? Пандемия позволила медикам стать героями», — говорит проректор по учебной работе первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова Андрей Яременко.

Глава совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов рассказал, что на ряд направлений поступает большое количество целевых абитуриентов, поэтому конкурс на оставшиеся бюджетные места остается высоким. 

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