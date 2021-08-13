В Смольном предполагают, что учеба в ВУЗах начнется в смешанном формате

Власти Петербурга предполагают, что с 1 сентября учеба в университетах студенты будут учиться в смешанном формате. Такие меры были приняты в связи с эпидемиологической ситуацией в городе.

Как сообщил глава Комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов, лекции будут проходить в онлайн-формате, а практические занятия - очно. Для этого ВУЗам будет необходимо измерять температуру студентов, следить за соблюдением дистанции и установить санитайзеры.

"На данный момент ситуация уже отработана в Петербурге. Вузы в таких условиях трудились 1,5 года. Университеты готовы, но ответственность лежит не только на них, но и на студентах. Пришла пора особой культуры. Хочу призвать серьезно отнестись к этому. Обучение в очной форме зависит от них впрямую. Благодаря вакцинации мы быстрее приступим к нормальной жизни", - рассказал Андрей Максимов.

Также он уточнил, что вернуться к очному формату обучения поможет вакцинация студентов и педагогического состава.