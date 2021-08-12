Православный активист напал в Петербурге на журналиста Невзорова

В Санкт-Петербурге на журналиста Александра Невзорова совершил нападение православный активист. Инцидент произошел во время автограф-сессии после эфира программы «Невзоровские среды». Сообщается, что оружия у мужчины не заметили.

«Я, конечно, попросил его отпустить. Не имею к нему никаких претензий, никаких заявлений на него писать не стал. Его просто отпустили. Оружия у него не заметил, не смотрел просто», — заявил Невзоров.

Кроме того, журналист отметил, что на месте было очень много людей, которые стояли в очередь, чтобы им подписали книгу. И нападавший, тоже записался. Сообщается, что активист напал на журналиста и ударил его по щеке, а также потребовал прекратить позорить православную веру.