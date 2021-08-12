Сайты Петербургских ВУЗов перестали работать в последний день зачисления

Сайты Политехнического университета и РГПУ им. Герцена перестали работать в последний день зачисления на бюджет. Сервисы не смогли справиться с высокой активностью абитуриентов.

О проблеме рассказали будущие студенты в социальных сетях. К сожалению, подать заявление о согласие на зачисление в вуз смогли не все абитуриенты. Некоторые также не смогли посмотреть информацию в личном кабинете.

В РГПУ им. Герцена предложили поступающим отправить заявление на электронную почту с адреса, который указан в личном кабинете.

В Политехническом университете поступающим предложили ориентироваться на таблицы с минимальными проходными баллами по направлению бакалавриата и специалитета на бюджет.