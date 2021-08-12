После рейда на Софийской овощебазе в полицию доставили более 130 человек

Во Фрунзенском районе полиция провела масштабный рейд на Софийской овощебазе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По итогу проверки в полицию доставили 131 человека. В отношении 124 были составлены административные протоколы по факту нарушения правил въезда либо режима пребывания в РФ.

Также правоохранителям удалось найти автомобиль, находящийся в розыске УМВД России по Московскому району.

В ведомстве уточнили, что проверки будут проходить и в других районах города.