Процесс реновации Апраксина двора затянулся

В ходе встречи по вопросу модернизации Апраксина двора, стоимость реконструкции оценили в 200 тысяч рублей за 1 квадратный метр. Территория рынка насчитывается 170 тысяч квадратных метров.

Один из инвесторов КЦ "Питер" готов вложить в проект более 5 миллиардов рублей. Однако на данный момент работы мешают начать бюрократические трудности.

"Договоры аренды действуют, пока действует договор доверительного управления. Все арендаторы получили уведомления о необходимости освободить объекты до 30 сентября текущего года. После чего мы передадим их Санкт-Петербургу. Количество договоров – 66, общая площадь арендуемых помещений составляет 20 000 кв.м без мелочи", - сообщил глава АО "Апраксин двор" Сергей Дубровский.

В 2021 году ФАС запретил продлевать договор с АО "Апраксин двор", из-за чего всех арендаторов придется выселить.

Руководитель отдела рынков капитала и инвестиций компании Maris Алексей Фëдоров считает, из-за бездействия властей нет возможности начать ремонт здания. По мнению генерального директора Colliers в Петербурге Андрея Косарева, поможет решить эту проблему - привлечение инвесторов.