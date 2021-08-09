СПБГУ нашел неучтенные дипломы и сертификаты Bard College

СПБГУ обратился в городскую прокуратуру после того, как обнаружил документы американского Bard College, который признан в России нежелательной организацией. Информация об этом опубликовали на сайте вуза.

В учебном отделе направления "Искусства и гуманитарные науки" в шкафу нашли оформленные дипломы, сертификаты и обложки документов колледжа. Некоторые из них датируются 2020-2021 годом выпуска.

В пресс-службе университета уточнили, что в конце июля 2021 года предыдущий начальник отдела уволился и передал все дела и документы не надлежащим образом.

Прокуратура включила Bard College в список нежелательных организаций на территории РФ. Ранее ВУЗ более 20 лет сотрудничал с СПБГУ. Предполагалось, что он станет партнером Университета свободных искусств. Однако оба учреждения разорвали партнерские отношения.