В Приморском районе снесли детскую площадку по требованию "ТЭКа"

Управляющую компанию "Развитие недвижимости" обязали демонтировала детскую площадку в Приморском районе на Дибуновской улице, 50А. Предписание выдал суд еще в прошлом году.

Как оказалось, "ТЭК" в 2019 году выявил нарушения - детское оборудование стояло в опасной близости от трубопроводов. Управляющая компания игнорировала обращения "ТЭК", поэтому в 2020 году им пришлось обратиться в суд. В феврале 2021 года решение по демонтажу площадки вступило в силу. 1 июня управляющая компания отчитала об исполнении.

Однако, "ТЭК" посчитали, что площадку демонтировали не полностью. В июле компания полностью освободили площадку.