Вестибюль станции метро "Фрунзенская" планируют увеличить

Во время рабочего совещания губернатор Петербурга Александр Беглов и члены правительства города обсудили корректировки проекта пожарного депо в Калининском районе, вестибюля станции "синей" ветки "Фрунзенская" и поликлиники в Невском районе. Информация об этом появилась сегодня 9 августа на сайте администрации города.

"Мы продолжаем корректировать ранее утвержденные проекты планировки. Такая возможность предусмотрена для объектов социально значимой инфраструктуры. Это позволяет увеличить вместимость зданий, их пропускную способность, нарастить мощность расположенных в них организаций", – сказал глава города.

Как сообщает "Санкт-Петербург", город планирует увеличить вестибюль «Фрунзенской» почти на 7000 квадратных метров. Площадь пожарного депо в 56-м квартале севернее Муринского ручья расширят до 268 квадратных метров. А также увеличат на 14 метров высоту поликлиники в Невском районе.

Предположительно, расширение вестибюля проведут за счет финансирования ГУП "Петербургский метрополитен", а поликлинику безвозмездно достроят за счет инвестора.