Владельцы Единой карты петербуржца смогут воспользоваться новыми сервисами

У Единой карты петербуржца появились два новых сервиса: "Цифровое здравоохранение" и "Активности". Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Так сервис "Цифровое здравоохранение" будет информировать владельца об актуальной информации о своем медучреждении а также о записи или ее отмене к врачу в поликлинике или отделении, к которому они прикреплены по полису ОМС.



Сервис "Активность" создан, чтобы поощрять здоровый образ жизни петербуржцевю. Он синхоронизируется в мобильным шагомером. За 10 тысяч шагов в сутки начислят три балла, которые дальнейшем можно будет обменять на сувениры и билеты в культурные учреждения.

По словам Александра Беглова, за два года ЕКП превратилась в инструмент улучшения качества жизни граждан. Петербуржцы могут получить доступ ко многим услугам.