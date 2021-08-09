Из-за оттока мигрантов в Петербурге отмечается дефицит кадров

В Петербурге наблюдают отток трудовых мигрантов. Об этом сообщает The Sankt-Peterburg Post со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и Ленобласти.



Из-за отъезда рабочей силы пострадали многие сферы, такие как строительство, торговля и индустрия гостеприимства.

По состоянию на 30 июня 2021 года в город прибыло на 23% меньше мигрантов - 150 тысяч человек. При этом 23 тысячи мигрантов планируют работать. За аналогичный период прошлого года в Петербург приехало 190 тысяч, а на работу устроились 66 тысяч.

Трудовые мигранты работают практически во всех сферах, за исключением армии и органов власти.