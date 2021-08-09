На Тихорецком изменят движение трамваев на два дня

Из-за ремонта дорожного покрытия на 9 и 10 августа изменят движение трамваев по Тихорецкому проспекту. Об этом сообщает СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Маршруты изменят трамваи № 9, 38, 40, 55, 57, 61. Так, 9 августа с 8:00 до 13:00 будет перекрыто движение на участке от улицы Вернадского до улицы Гидротехников, маршруты изменят трамваи № 38, 40, 55, 57, 61.

С 13:00 до 24:00 — от улицы Вернадского до проспекта Науки будут ездить по другому маршруту № 38, 55, 57, 61.

На следующий день, 10 августа с 8 до 00 закроют движение на отрезке от Науки до Светлановского проспекта, в объезд поедут трамваи № 9, 55, 61.

С точными местами остановок вы можете ознакомиться на сайте Администрации города или в сообществе "ВКонтакте" СПб ГКУ.