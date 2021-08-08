В Петербурге за август выпала месячная норма осадков

Август встретил Петербуржцев ливнями и непогодой. 8 августа Водоканал отчитался об итогах работы во время дождевого фронта.

По сообщению предприятия, в субботу, 7 июля, выпала треть месячной нормы осадков. Дождь пришел с юга и смещался в сторону северных районов. Больше всего осадков выпало в Пушкинском районе, там зафиксировали 27 мм осадков.

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в первую неделю августа в городе выпало 99 мм осадков, что составило 122% месячной нормы августа.

В наступившее воскресенье, 8 августа, дожди пройдут в нескольких районах Петербурга. Воздух прогреется до + 24 градусов.

На следующей неделе, МЧС предупреждает горожан о непогоде. В начале недели город окутает туман.