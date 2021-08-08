Петербургского блогера Артёма Макарова выпустили из-под ареста

Петербургского блогера Артёма Макарова задержали на двое суток. Поводом для ареста оказалась незаконная тонировка машины.

Сегодня, 8 августа, стало известно, что молодого человека выпустили из-под ареста. Все это время его страницу в Instagram вел его друг.

"Я близкий друг Артема, и сейчас он находится под арестом. Уже работают три адвоката для того, чтобы его вытащить. Но на настоящий момент перспективы непонятны. Давайте его поддержим и будем надеяться, что он скоро выйдет. Разговаривал с ним по телефону, голос веселый. Сказал – в Турции отели лучше", – поделился друг Макарова в социальных сетях.

Как сообщил сам блогер, завтра, в понедельник, 9 августа, состоится заседание суда, после которого он поделиться со своими подписчиками информацией о задержании и происходящем после. На данный момент, молодой человек никаких официальных комментариев СМИ не давал.