В Петергофе открыли уникальный сенсорный сад

На базе детского дома-интерната №1 в Петергофе открылся уникальный сенсорный сад для реабилитации детей с ментальными особенностями развития. Об этом8 августа сообщили в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева.

Планируется, что в саду будут заниматься 300 воспитанников. Дети смогут ухаживать за садом самостоятельно. Все элементы собраны вручную: галька, песок, камни. Пространство разрабатывали с помощью психологов. Тактильное взаимодействие поможет стабилизировать эмоциональное состояние, а также нормализовать работу нервной системы. По словам специалистов, это поможет улучшить формирование нейронных связей, которые позволяют улучшить восприятие.

"Уникальность сенсорного сада не только в том, что он первый в городе, а именно во взаимодействии государственного учреждения, социально-ориентированного бизнеса и волонтеров. Много таких вещей не бывает – чем больше они будут появляться в Петербурге, тем лучше для всех, кто в этой поддержке нуждается", - считает вице-губернатор Олег Эргашев.

Сад реализован благодаря объединению усилий государственного учреждения, социально ориентированного бизнеса и волонтеров.