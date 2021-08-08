В Приморском парке провели заплыв на сапах с животными

В Петербурге 7 августа на Южном пруду Приморского парка Победы состоялся "SUP-день для хвостатых и их двуногих друзей" в рамках фестиваля Petshop Days. Заплыв на досках для сапсерфинга с четвероногими провели, несмотря на дождливый день.

Как сообщают участники "SUP-дня", из-за дождя у большинства одежду просто приходилось выжимать, однако это не испортило настроение.

"Промокли до последней нитки! Даже пришлось переодеваться на парковке, потому что одежду можно было выжимать. Но удовольствие, которое мы получили, того стоило!", — рассказала одна из участниц.

Одним заплывом мероприятие не ограничилось. Организаторы подготовили программу тренировок, занятия дог-йогой, а также викторину.