В Курортном районе петербуржцы собрали более 150 подосинововиков

После проливных и продолжительных дождей в Санкт-Петербурге, горожане отправились в лес собирать грибы. Наиболее крупный урожай жители Северной столицы собрали в Курортном районе. Основную часть грибов составили подосиновики.

Об этом петербуржцы рассказали в сообществе «Грибы и грибники СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

«Курортный район 05.08.21 сезон открыт. Поехали на разведку в 13 часов, за час все снаряды были собраны 150 красных и 9 белых», - сообщили интернет-пользователи.

С приходом прохладной и дождливой погоды, которая создает идеальные условия для появления большого количества грибов.