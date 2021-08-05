"УПК Приморский" опроверг информацию касаемо работ в районе озера Высокинское

"УПК Приморский" сообщил, что не проводит никакие работы в районе озера Высокинское Выборского района. Об этом в четверг, 5 августа, сообщила компания.

Водоем расположен в пяти километрах от границы территории строящегося универсально-перегрузочного комплекса "Приморский УПК". Организация официально заявила, что не причастна к другим работам вблизи озера.

"ООО "Приморский УПК" официально заявляет, что компания не имеет отношения к каким-либо работам, выполняемым сторонними организациями в районе озера Высокинское Выборгского района Ленинградской области.

Также компания напомнила, что за распространение заведомо ложной информации СМИ может понести ответственность.