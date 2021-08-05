Петербуржцы смогут подключить ЕКП к системе Apple Pay

Единую карту петербуржца теперь можно добавить в приложение Wallet на Iphone. Это смогут сделать клиенты Сбербанка и ВТБ.

По сообщению Комитета по экономической политике и стратегическому планированию, платежная система "Мир" будет шифровать уникальный номер учетной записи на устройстве или серверах.

"Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который создается и шифруется платежной системой "Мир" и безопасно хранится в чипе "Безопасный Элемент" вашего устройства", — говорится в сообщении.

Ранее ЕКП могли расплачиваться владельцы Mir Pay, Sber Pay, Samsung Pay. Проект "Единая карта петербуржца" позволяет экономить на проезде в метрополитене, а также получать скидки в 3-50% у партнеров проекта.