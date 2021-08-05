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Автобусы Петербурга перейдут на газовое топливо

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© Фото: Baltphoto

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Новый общественный транспорт будет более комфортным и безопасным для пассажиров.

В этом году осенью в Петербурге появятся новые автобусы, работающие на газовом топливе. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту.

Как сообщает "МК в Питере", 20 автобусов НЕФАЗ поступят в СПб ГУП «Пассажиравтотранс» до 15 октября 2021 года. В салонах поставят кондиционеры, незкопольные конструкции для маломобильных групп населения и терминалы оплаты.

В городе считают, что отказ от дизельного топлива и бензина станет первым шагом к переходу к экологичному потреблению природных ресурсов. Газомоторное топливо позволит снизить выбросы оксида серы, низкодисперсных частиц, оксида азота и углекислого газа. 

Планируется, что общественный транспорт перейдет на газовое топливо к 2023 году. Эти изменения станут частью транспортной реформы. 

Также Комтранс планирует, что город полностью откажется от коммерческих маршрутов. Их заменят на новые общественные автобусы. Так пассажиры будут уверены, что транспорт будет ходить по расписанию, а также за рулем будет квалифицированный водитель. 

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