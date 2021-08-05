Созданную в Петербурге вакцину от гриппа зарегистрировали в Минздраве

Минздрав выдал регистрационное удостоверение на четырехвалентную вакцину от гриппа созданная петербургским институтов вакцин и сывороток ФМБА. Сообщение об этом появилось в четверг, 5 августа, на сайте агентства ФМБА.

Препарат получил название "Флю-М Тетра". В клинических исследованиях принимали участие более 500 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.

"4 августа Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на четырехвалентную гриппозную вакцину "Флю-М Тетра". Препарат разработан и производится Санкт-Петербургским институтом вакцин и сывороток ФМБА России по технологии полного цикла", - говорится в сообщении.

Четырехвалентная вакцина предназначена для защиты от двух вирусов гриппа типа А и двух вирусов гриппа типа В. Планируется, что в следующем году препарат получит расширение по показаниям для применения у детей и пожилых людей.

Агентство планирует поставлять вакцину уже этой осенью.