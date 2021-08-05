Банк "Санкт-Петербург" предоставит кредит на строительство города-спутника Южный

Банк "Санкт-Петербург" предоставит предоставит для первого этапа строительства города-спутника Южный в Пушкинском районе Петребурга 15 миллиардов рублей. Представители группы компаний "Старт Девелопмент" уже готовы приступить к реализации проекта.

Компания планирует застроить участок почти в 40 гектаров. На нем будет построена 250 тысяч квадратов, из которых 210 - жилье. Первые 50 тысяч квадратных метров жилья введут к 2024 году.

"Проект комплексного освоения территории включает все необходимые для комфортного проживания объекты социального назначения. В части благоустройства предполагается создание прогулочных маршрутов со скверами и бульварами", - сообщает пресс-служба застройщика.

Южный – новый район города, в котором будет расположен "ИТМО Хайпарк". В нем планируют разместить кампус университета, бизнес-инкубаторы, произвосдтва, научные центра, общежития и жилье для студентов и преподавателей. Ввод объектов в эксплуатацию намечен на 2024 год.