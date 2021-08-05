Девочки-подростки в Петербурге родили на 7,5% большей детей в 2020 году

В среду, 4 августа, Петростат опубликовал отчет, в котором говорится об увеличении родов среди несовершеннолетних петербуржцев в 2020 году. Молодые мамы родили 156 детей - это на 7,5% больше, чем годом ранее.

В 2020 году официально отношения зарегистрировали 7 молодых людей и 41 девушка до 18. Вне брака было рождено 120 детей. У девушек моложе 20 лет было рождено 729 детей, 402 - вне брака. Всего в городе родились 55 350 детей.

В 2019 году несовершеннолетние мамы родили 145 детей, из которых 111 внебрачными. У женщин моложе 20 лет родилось 746 детей, 387 — вне брака.