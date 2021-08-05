В Петербурге планируют построить 12 станций за 12 лет

В Санкт-Петербурге до 2045 года планируется построить 12 станций за 12 лет. Однако в списке нет участка Красносельско-Калининской линии, к проектированию которой не пустили разработчика программы.

О строительстве 12 станций рассказал генеральный директор «Ленметрогипротранса» Владимир Маслак. Данная организация разрабатывает документ по контракту за 15 млн рублей.

Так, согласно плану в список станций до 2032 года входят: Лахтинско-Правобережная линия — «Горный институт», «Театральная» и «Кудрово»; Красносельско-Калининская — «Казаковская», «Броневая», «Боровая», «Путиловская» и «Каретная»; Невско-Василеостровская — «Планерная», «Туристская»; Фрунзенско-Приморская — «Шуваловский проспект».

Кроме того, гендиректор «Ленметрогипротранса» отметил, что предстоящий план по строительству станций можно назвать программой-минимум. Перечень уже согласован с КРТИ, а также Центром транспортного планирования.