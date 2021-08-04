"Газпром" официально переехал в Петербург

Российская компания "Газпром" перенес штаб-квартиру головой компании в Петербург, а также завершил процедуру регистрации изменений в устав ПАО "Газпром".

Компания переехала по адресу: город Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, д. 2, к. 3, стр. 1 (МФК "Лахта Центр").

В правительстве считают, что переезд пойдет на пользу городу.

"Регистрация "Газпрома" в Петербурге – большая прибавка к бюджету нашего города. Было бы замечательно, если бы приход "Газпрома" был сопряжен с тем, что компания заняла бы некоторые заброшенные здания", - сообщил депутат петербургского заксобрания Алексей Ковалев.

В июне акционеры "Газпрома" на годовом собрании одобрили официальное изменение регистрации компании с Москвы на Петербург. Переезд планировали несколько лет.