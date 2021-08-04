Такси Петербурга и области заключили новое соглашение

Губернатор Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписали соглашение соглашения о фрахтовании легковых такси в двух. Об этом, 4 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Документ позволит водителям принимать заказы и в черте города, и в области до конца 2023 года. Предыдущее соглашение действовало до конца 2020, из-за чего полгода водители могли отвезти пассажира из Петербурга в Ленобласть, а взять другого на обратном пути - нет. Тоже самое касалось такси, которые следовали из Ленобласти в город.

Услуга пользует большим спросом. В настоящее время в городе выдано примерно 25 000 лицензий, а в области более 3 300.