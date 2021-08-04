В Петербурге традиционно отключат горячую воду

«Теплосеть СПб» и ГУП ТЭК 4 и 5 августа проведут гидравлические испытания в Калининском, Красногвардейском и Выборгском районах города. Об этом сообщили в пресс-службах предприятий.

Сообщается, что 4-го числа работы будут проводить на улицах Жукова, Лабораторной, Бестужевской, а также Кондратьевском, Мечникова, Пискаревском, Полюстровском, Энергетиков, Среднеохтинском проспектах и на шоссе Революции. 5-го числа испытания пройдут на улицах Арсенальная, Минеральная, Комиссара Смирнова, Бобруйская, Ватутина, Выборгская, проспекты Кондратьевский, Лесной, Большой Сампсониевский, Арсенальная набережная, площадь Ленина.

До конца августа планируется провести испытания в 17 районах Петербурга и 3 Ленобласти.

При обнаружении любого повреждения коммуникаций жителей просят немедленно обращаться в экстренные службы по телефонам 004, 112, 601-93-93.