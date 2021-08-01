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Беглов поздравил жителей Ленобласти с 94-ой годовщиной

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© Фото: Baltphoto

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Петербург и область представляют собой единую агломерацию.

Губернатор Александр Беглов поздравил жителей Ленинградской области с 94-й годовщиной образования 47-го региона.

Ленобласть самый близкий регион для петербуржцев. У них общее прошлое, настоящее и будущее. 

"Мы вместе прошли через военные испытания. В нашей памяти подвиг воинов Ленинградского и Волховского фронтов, жителей блокадного города, партизан и подпольщиков. Мы помним Лужский рубеж, освобождение Тихвина, Дорогу Жизни", – заявил Беглов.

Губернатор отметил важность совместного развития транспортной системы Петербурга и области, решения вопросов экологии, трудовой миграции, газификации и синхронизации социальных льгот. 

"Мы радуемся успехам Ленинградской области, поддерживаем её во всех проектах и начинаниях. Желаю всем, кто живет и трудится в Ленинградской области, здоровья, благополучия и новых трудовых успехов!", – сообщил Александр Беглов.

В поздравлении он также затронул тему коронавируса. Беглов подчеркнул, что Петербург и Ленинградская область вместе боролись с пандемией. Каждый житель города и области вне зависимости от места регистрации получал медпомощь.

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