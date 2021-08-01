Жители Центрального района Петербурга останутся без холодной воды

Жители домов в центре Петербурга временно останутся без холодной воды. "Коммунальщики" оставили объявление, что в домах будет отключена вода больше, чем на неделю.

Дома № 15 по Тележной и № 135 по Невскому проспекту предупредили, что с 8 утра 3 августа по 10 августа будет отключена холодная вода. А в одним из домов на Невском нашли объявление, в котором говорится об отключении горячей воды со 2 по 11 августа. Исходя из сообщений, получается, что у жителей будет отключена вода вообще с 3 по 10.

Оказалось, что это сообщение было написано неверно. Оказалось, что холодная вода будет отключена 3 августа с 10:00 до 23:10 и 10 августа с 10:00 до 12:00.

В Жилкомсервисе № 3 Центрального района, главный инженер, Михаил Руднев, принес извинения и объяснил, что на Тележной 15 отключат холодную воду только 3 августа с 10:00 до 13:00.