В Евпаторийском переулке появилось граффити в поддержку олимпийцев

В Петербурге на одном из домов Евпаторийского переулка появилось граффити с Фредди Меркьюри с флагом России.

Граффити создано неизвестным художником в поддержку российской сборной на Олимпиаде в Токио.

"Фредди с флагом России и хэштегом #weWillROCyou в поддержку нашей Олимпийской сборной появился в Евпаторийском переулке. Как думаете, быстро закрасят?" — написал анонимный автор публикации в социально сети "ВКонтакте" "Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На Олимпийских играх в Токио российская сборная не смогла выступать под национальным флагом из-за допингового скандала, поэтому спортсмены вышли под флагом ROC — Russian Olympic Committee (Олимпийский комитет России).