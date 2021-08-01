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Вассерман поддержал решение Беглова о новых фоторадаров

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© Фото: Baltphoto

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Беглов заявил о решении увеличить в городе количество камер фиксации скорости.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сделал заявление об увеличении числа фоторадаров на дорогах Северной столицы. Телеведущий, публицист и журналист Анатолий Вассерман поддержал данную инициативу главы региона.

Градоначальник сообщил, что увеличение количества фоторадаров поможет улучшить поимку нарушителей скоростного режима на определенном участке проезжей части.

«Наказание должно быть неизбежно для всех. Действительно, удвоение количества камер удваивает возможность попасться за нарушение. Математически все правильно», — заявил Вассерман.

Также журналист отметил, что данное техническое изобретение очень хорошо себя зарекомендовало, и чем больше будет таких камер — тем выше среднее наказание за нарушение ПДД.

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