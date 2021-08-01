Июль 2021 года в Петербурге стал одним из самых жарких в истории

Июль 2021 года стал вторым среди самых жаркий в истории города. О новом температурном рекорде 1 августа на своей странице в Facebook сообщил главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, за июль было установлено сразу 3 суточных рекорда: 7,11 и 14 июля температура поднялась выше зафиксированного максимума. Также июль отличился небольшим количеством выпавших осадков: выпало всего 50,1 мм, что составляет около 60% от месячной нормы. Однако за последние 70 лет по этому показателю месяц "вошел в топ-10 самых сухих". Он также добавил, что больше всего дождей выпало 28-29 июля, когда в Петербурге прогремели грозы.

"Итак, июль в Санкт-Петербурге, со среднемесячной температурой воздуха в +23,1° стал вторым среди самых теплых за всю историю инструментальных наблюдений за погодой, уступив лишь июлю 2010 года (средняя температура +24,4°). Это значение на 4,0° выше климатической нормы", — сообщил Леус.

Синоптик отметил, что последний летний месяц, август, принесет петербуржцам прохладу и дожди.