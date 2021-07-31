В первые дни августа на Петербург обрушаться ливни и грозы

В августе петербуржцам стоит ожидать кратковременные дожди, местами ливни, грозы.

В первые дни месяца МЧС предупреждает о ливнях и сильном ветре, который будет достигать до 17 метров в секунду. 1 августа воздух прогреется до 24 градусов

Непогода сохраниться до вторника, 3 августа. В понедельник ожидается град и усиление ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет от +14 до +16 тепла, днем от +21 до +26 градусов.