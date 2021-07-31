Кронштадтский арт-объект "Древо желаний" отправят на реконструкцию

Сегодня, 31 июля, губернатор Петербурга Александр Беглов в рамках рабочего объезда Кронштадта проверил благоустройство пешеходной зоны вокруг Безымянного переулка, которая появилась еще в 1999 году.

В зоне изображена гранитная карта острова Котлин, пространство заполнено натуральным камнем и освещается стилизованными фонарями, а рядом находится знаменитый арт-объект «Древо желаний».

Власти города считают, что бесхозный объект требует реставрации. Через эту зону проходят гостевые и туристические маршруты, поэтому реконструкция скажется положительно на имидже города.