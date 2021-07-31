Виноградную лозу срезали с фасада дома на Долгоозерной

Жители дома №1 на Долгоозерной улице сообщили в соцсетях, что местный ЖКХ срезали виноградную лозу со стены здания.

Горожане считают, что это растение было "фишкой" дома и никому не мешало. По их словам, винограду более 20 лет.

Некоторые жители обратились к губернатору Петербурга через социальные сети. Они сообщили, что председатель ЖСК обманул их, чтобы срезать растение.

"Накануне, 29 июля, председатель нашего ЖСК № 1310 Слуцкий Виктор Аркадьевич проводил „благоустройство“ у нашего подъезда, наврал нам, что уберёт сухие ветки винограда, в итоге по факту все стволы винограда варварски были обрублены. В настоящий момент виноград, который рос 20 лет, умирает. По телефону было сказано, чтобы мы сажали, все что нам нравилось, на своей даче, и что кому вообще такое может нравиться, и бросил трубку", — рассказали жители.

На претензии жильцом ответила секретарь Лариса Слуцка. Она сообщила, что виноград срезали, чтобы привести дом в порядок в соответствии с 170-м постановлением Госстройнадзора РФ.

"Это небезопасно, потому что кто-то может бросить спичку, и это всё загорится. Есть и претензии ГЖИ, но пока только на словах. Фасад имеет свойство сыреть от этого. Сейчас проходит ремонт входной зоны этого подъезда. Остальные его уже прошли. Из-за этой зелени там прогнил козырек. Мы опросили соседей, они ответили "не моё". Мы даже не знаем, кто это делает. По этому поводу не было никаких собраний и обсуждений, хотя это общедомовое имущество", — уточнила Слуцкая.

Жители хотят спасти растение и не дать "коммунальщикам" выкопать корни винограда.