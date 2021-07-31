В Петербурге стартовал фестиваль "Фонтанка-SUP"

В субботу, 31 июля, стартовал шестой по счету фестиваль "Фонтанка-SUP". Любители сап-серфинга проплывут по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Участники смогут отличиться необычными костюмами или инсталляциями на лодках.

Команда Прогресса "Газпром Нефти" перед стартом заплыва устроила танцевальный флешмоб. Сам заплыв открыли вице-губернатор города Максим Соколов, главный редактор портала "Фонтанка.ру" Александр Горшков и генеральный директор портала Дмитрий Витковский.

В этом году заплыв интересен еще и тем, что на него приехали участники из 10 стран и 80 городов мира.

"От имени правительства Санкт-Петербурга я рад приветствовать вас. Это событие давно перешагнуло за пределы нашего города. Здорово, что нас, любителей спорта и активного", — подчеркнул Соколов.

Организаторы не забыли напомнить и про социальную дистанцию. На фестивале стартовый город — свободная от коронавируса зона. Вход разрешен только участникам, у которых есть документы, подтверждающие отрицательный ПЦР-тест, вакцинацию или сообщение о перенесенном заболевании COVID-19.