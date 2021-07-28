В начале августа начнут реставрацию Медного всадника

Знаменитый памятник Петра I "Медный всадник" на Сенатской площади закроют на реставрацию до октября 2021 года. Об этом сообщил в среду, 28 июля, на пресс-конференции директор Государственного музея городской скульптуры Владимир Тимофеев.

За последние несколько десятков лет это первая масштабная реставрация над памятником. Работы проведут не только с самим памятником, но и с постаментом — гром-камень. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры уже выдал необходимые разрешения на реставрацию.

Старший научный сотрудник музея Надежда Ефремова отметила, что особое внимание будет уделено постаменту. Камень состоит из трех крупных блоков и двух поменьше. Однако со временем блоки начинают расползаться.

По данным портала госзакупок, работы проведет ООО "РМ-Наследие". С ними был заключен контракт на 40 млн рублей.

Реставрация должна была начаться ещё на прошлой неделе, однако из-за празднования Дня ВМФ работы были перенесены.