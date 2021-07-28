На Большой Озерной восстановили историческую пожарную часть

В Выборгском районе Петербурга в среду, 28 июля, открыли новую пожарно-спасательную часть №63 после реконструкции.

Пожарную часть № 63 разместили в историческом здании 1909 года. Для части закупили новую технику. Она стала 71-й в составе петербургского гарнизона, а также 22-й в подчинении правительства Петербурга. В штате 80 человек и 3 единиц техники.

На торжественное открытие прибыл глава города Александр Беглов.

"Это знаковое событие. Новая часть располагается в историческом месте. Пожарное депо впервые было открыто здесь еще в 1880 году. И сегодня ваша главная задача — обеспечивать безопасность петербуржцев. Уверен, что вы будете надежно защищать вверенную вам территорию", — заявил губернатор.

Сотрудники пожарной части воссоздали яблоневый сад, который был разбит на этой территории ещё в конце XIX века.