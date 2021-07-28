МЧС предупреждает петербуржцев о ливнях с градом

В среду, 28 июля, в Петербурге синоптики обещают переменную облачность, местами грозы, град и порывистый ветер.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, ветер юго-восточный, разгониться до двух метров в секунду, при грозах порывистый, а температура воздуха составит +27...+29 градусов.

Жителям рекомендуется закрыть окна и не подходить к электропроводке и антеннам на улице.

Столбик термометра начнет постепенно снижаться уже на этой неделе. В четверг температура воздуха не поднимется выше +25 градусов, а в пятницу и выходные ожидается от +21 до +23.

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