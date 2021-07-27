Власти хотят запретить движение гидроциклов по Неве в центре города

Власти Петербурга планируют запретить движение гидроциклов в акватории Невы, а также под несколькими мостами в историческом центре города.

Смольный разработал проект, который предусматривает внесение изменений в действующие правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах, который опубликовали во вторник в разделе "антикоррупционная экспертиза".

"Внести изменение в правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Санкт-Петербурге, утвержденные постановлением правительства Санкт-Петербурга от 18.09.2007 № 1165, <...> дополнив правила пунктом 2.2.3 следующего содержания: "2.2.3. Запрещено плавание на водных мотоциклах (гидроциклах) на участке акватории реки Невы, ограниченной Литейным, Сампсониевским, Тучковым и Благовещенским мостами", - говорится в документе, опубликованном на сайте городской администрации.

Согласно действующим правилам, маломерным судам запрещено мешать движению крупных судов, а также двигаться под разведенными пролетами мостов в период их разводки.

Контролировать выполнение постановления будет вице-губернатор Максим Соколов. Сроки проведения антикоррупционной экспертизы и вынесения итогового решения истекают 9 августа.