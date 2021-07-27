В Петербурге транспортная реформа дошла до этапа торгов

Во вторник, 27 июля, в систему госзакупок загрузили оставшиеся 10 лотов на право транспортного обслуживания маршрутов в период с 2022 по 2028 годы.

"Теперь перевозчикам доступна документация по всем 20 лотам с 347 маршрутами. Размещенные сегодня лоты содержат от одного до семи маршрутов, на обслуживание которых потребуется от семи до 18 автобусов", – сообщили в Комитете по транспорту.

Закупки с малым объемом транспортной работы сформировали специально, чтобы участие в торгах могли принять небольшие автотранспортные компании, в том числе и из других регионов.

В 2022 году на улицах Петербурга появится 2800 новых современных низкопольных автобусов, в рамках транспортной реформы.

На новую систему будут переходить поэтапно.

Первый этап - с 1 апреля (на 97 маршрутов выйдет 864 новых автобусов);

Второй этап - с 1 июня (693 автобуса начнут обслуживать 94 маршрута);

Третий этап - с 15 июля (по 156 маршрутам повезут пассажиров 1244 автобуса).