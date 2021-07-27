К строительству второго терминала Пулково готовы приступить в ближайшее время

В понедельник, 26 июля, на совещании по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла губернатор Александр Беглов доложил президенту России Владимиру Путину о проектах развития аэропортов. Одним из вопросов совещания стал вопрос о развитии аэропорта Пулково.

На строительство второго терминала Пулково выделят более 40 миллиардов рублей.

"При поддержке правительства России мы приступаем к новому этапу развития аэропорта. Подписано соглашение с банком BТБ по строительству второго терминала", — сообщил Беглов.

При поддержке правительства страны, к строительству готовы приступить в ближайшее время. Предполагается, что проект будет реализован к 2025 году. Новый терминал выведет Пулково в число крупных аэропортов Европы с объемом до 30 миллионов пассажиров в год.