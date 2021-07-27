Капитальный ремонт "Ладожской" планируют перенести

Капитальный ремонт станции метро "Ладожская" перенесут с конца 2022 года на начало 2023. Об этом сообщили в пресс-центре Комитета по транспорту.

"Проект ремонта в стадии разработки, поэтому точную дату закрытия "Ладожской" на данный момент назвать сложно. Однако ориентировочно станция перестанет принимать пассажиров в январе 2023 года", - говорится в сообщении пресс-службы Комитета по транспорту.

На станции "оранжевой" ветки периодически наблюдается протечки. Предположительно ремонтные работы займут 11 месяцев.

"Ладожская" одна из самых проходимых на своей ветке. Ежемесячно ее используют более 2,3 миллиона пассажиров.