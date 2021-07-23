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В Выборг и Зеленогорск пустят дополнительные электрички

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© Фото: Baltphoto

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В выходные на Финляндском направлении будет курсировать больше поездов.

В эти выходные, 24 и 25 июля, с Финляндского вокзала запустят дополнительные электрички. В Комтрансе сообщили, по каким направлениям пустят поезда.

Еще одну "Ласточку" отправят в Выборг в 11:53, а обратно - 18:35.

В 10:15, 14:35 и 18:34 пригородные поезда отправятся через Сестрорецк до Белоострова. 

Из Петербурга будут ходить дополнительные электрички:

  • до Белоострова (через Сестрорецк) — в 10:15, 14:35 и 18:34,
  • до Васкелово — в 10:50 и 13:32,
  • до Зеленогорска — в 12:37 (только 24 июля) и 13:12.

От Зеленогорска до Петербурга пустят дополнительные пригородные поезда в 18:01 и в 20:36. Последний — только в субботу, 24 июля.

От Белоострова до Петербурга добавят электрички:

  • в 11:04 и 15:50 — через Парголово,
  • в 19:48 — через Сестрорецк.

От Васкелово до Петербурга пойдут дополнительные поезда в 12:51 и 18:33.

Поезд Советский — Санкт Петербург будет останавливаться на всех остановках на участке от Зеленогорска до Шувалово.

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