В Выборг и Зеленогорск пустят дополнительные электрички

В эти выходные, 24 и 25 июля, с Финляндского вокзала запустят дополнительные электрички. В Комтрансе сообщили, по каким направлениям пустят поезда.
Еще одну "Ласточку" отправят в Выборг в 11:53, а обратно - 18:35.
В 10:15, 14:35 и 18:34 пригородные поезда отправятся через Сестрорецк до Белоострова.
Из Петербурга будут ходить дополнительные электрички:
- до Белоострова (через Сестрорецк) — в 10:15, 14:35 и 18:34,
- до Васкелово — в 10:50 и 13:32,
- до Зеленогорска — в 12:37 (только 24 июля) и 13:12.
От Зеленогорска до Петербурга пустят дополнительные пригородные поезда в 18:01 и в 20:36. Последний — только в субботу, 24 июля.
От Белоострова до Петербурга добавят электрички:
- в 11:04 и 15:50 — через Парголово,
- в 19:48 — через Сестрорецк.
От Васкелово до Петербурга пойдут дополнительные поезда в 12:51 и 18:33.
Поезд Советский — Санкт Петербург будет останавливаться на всех остановках на участке от Зеленогорска до Шувалово.