В Петербурге введут новый тариф для держателей "Подорожника"

Власти Петербурга разрабатывают новый тариф для проезда в общественном транспорте, который будет доступен уже в следующем году.

В течении часа пассажиры смогут совершить несколько поездок по одинаковой стоимости, однако пока только на наземном транспорте. Об этом 23 июля на своей странице в «ВКонтакте» сообщил вице-губернатор Максим Соколов.

"Предложим петербуржцам использовать «облачные технологии». Не придется идти в кассу за билетом — его можно будет приобрести в интернете. Это решение начнем внедрять уже летом следующего года при переходе на новую модель транспортного обслуживания", — рассказал Максим Соколов.

Вице-губернатор также уточнил, что "Подорожник" был выбран не случайно. Петербуржцы уже 10 лет активно используют эту карту, а это значит, что она удобная и экономичная.

Петербуржцы смогут приобрести карту в интернете. Это решение будет введено уже этим летом.