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Перевозчик "АвтЛайн" собирается блокировать контракты на 200 млрд

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© Фото: Baltphoto

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Малоизвестная компания подала девять жалоб в УФАС на транспортную реформу.

В Петербурге малоизвестный перевозчик «АвтоЛайн», который обслуживает только один автобусный маршрут, подал девять жалоб в Федеральную антимонопольную службу на условия исполнения контрактов закупок на лоты по обслуживанию новой маршрутной сети Санкт-Петербурга. По мнению компании, заказчик допустил существенные нарушения, что может привести к срыву транспортной реформы.

Комитет по транспорту считает, подобные жалобы только показывают интерес бизнеса к переменам в системе перевозок.

Как сообщает "МК в Питере", «АвтоЛайн» пришла на петербургский рынок в 2011 году. Компания обслуживает один социальный и два коммерческих маршрута. Фирму создали с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Прибыль "АвтоЛайн" составляет 4 миллиона рублей, а на балансе находится около 73 миллионов.

Компания оформлена на ИП Иванова, однако никаких контактных данных "МК в Питере" не удалось найти. Сейчас фирму контролирует Дмитрий Нестеренко, но дозвониться до него не удалось.  

Интересно, что при небольших показателях дохода компания пытается заблокировать торговые процедуры по 10 лотам общим объемом на 187, 5 миллиардов рублей. Реально же обеспечить в городе фирма может работу только нескольких автобусов.

"Такие большие закупки проходят нечасто, поэтому Комитет по транспорту и подведомственное СПб ГКУ “Организатор перевозок” позитивно оценивают поступление жалоб от перевозчиков, так как они показывают заинтересованность игроков рынка в работе по перевозке пассажиров, а более четкие требования помогут установить объективную стоимость контракта и повысить качество услуг. Данные жалобы касаются условий исполнения контрактов", — считают в Комтрансе.

В Комтрансе рассказали, что для участников рынка был проведен вебинар. Перевозчикам, среди которых был «АвтоЛайн», разъяснили все спорные моменты реформы, дали ответы на интересующие вопросы. В нем также приняли участие специалисты по закупкам, они рассмотрели примеры ошибок в процедуре закупок и вместе скорректировали конкурсную документацию.

 

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