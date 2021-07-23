Артиллерийский салют в честь Дня ВМФ будет дан в Петровском парке в Кронштадте

Залповый артиллерийский салют в честь Дня Военно-Морского Флота будет дан в Петровском парке в Кронштадте. Об этом сообщил глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк.

"Уже приезжали представители Михайловской артиллерийской академии, посмотрели место проведения салюта, дальше привезут орудия, прибудет салютный взвод, будем готовы", — заявил глава района.

На Южной стенке поставят 11 установок, которые запустят 2,5 тысячи фейерверочных изделий.

Салют будет произведен 25 июля в 22 часа по сигналу орудия из Петропавловской крепости. Орудийный выстрел произведут воспитанники Нахимовского военно-морского училища.