Вторую часть парка "Остров фортов" откроют в Кронштадте 25 июля

В День Военно-морского флота 25 июля для петербуржцев откроется вторая часть музейно-исторического, интерактивного пространства — парк "Остров фортов".

Жители и гости смогут погулять в исторической зоне, посвященной истории флота и на игровой площадке, посетить участок набережной, покататься на новой рампе для скейтбордистов, а также сходить в новые кафе и зоны отдыха. Открытие запланировано на 17:00.

Первая часть парка была открыла в августе 2020 года. В ней расположены Аллея героев Российского флота и прогулочная зона. Общая площадь «Острова фортов» составляет около 10 гектаров.