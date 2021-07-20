В день ВМФ в Петербурге изменится движение транспорта

25 июля в Петербурге пройдет главный военно-морской парад в День ВМФ.

В связи с этим в городе введут ограничения для транспорта. С 7:00 до 17:00 трассу А-118 Горская-Котлин-Бронка перекроют в обоих направлениях, проезд будет отрыт для автомобилей скорой, МЧС, МВД и общественного транспорта.

Также перекроют морской участок КАД от Порта Бронка до Приморского шоссе будет закрыт с 7.00 до 17.00. Будет ограничено движение в центре Петербурга в день репетиции и проведения парада.

В четверг, 22 июля, во время репетиции перекроют Адмиралтейскую и Дворцовую набережные, Адмиралтейский и Дворцовый проезды, часть Английской набережной, Невского проспекта и другие улицы. Некоторые ограничения будут действовать по 29 июля.