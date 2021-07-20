В Петербурге вновь станет жарко

Начальник Гидрометцентра Петербурга считает, что в город вернутся аномально высокие показатели температуры.

Всю текущую неделю с 20 по 25 июля ожидается, что температура воздуха составит +20...+25 градусов тепла. Однако уже на следующей неделе жара вернется вновь.

"Температура повысится с выходных. На следующей неделе может быть и до 30 градусов тепла. Пока говорить сложно, как долго может продержаться жара, но неделю должна постоять", — сообщил синоптик.

Предположительно, в первые дни августа температура будет около +27...+30 градусов, возможны кратковременные дожди. После 10 числа осадков ожидается больше, а средняя температура составит 16 – 21 градус.